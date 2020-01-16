Иномарка сбила женщину с ребенком на «зебре» в Василеостровском районе

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина сбила женщину, которая переходила пешеходный переход с ребенком. Все произошло на пересечении Среднего проспекта с Тучковым переулком.

По предварительной информации, все случилось утром, 16 января, около 08:35. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем автомобиля марки Volkswagen Passat находился 29-летний мужчина. В аварии пострадала женщина 1985 года рождения. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.