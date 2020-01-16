Иномарка сбила женщину с ребенком на «зебре» в Василеостровском районе

Иномарка сбила женщину с ребенком на «зебре» в Василеостровском районе
Женщина получила травмы. Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина сбила женщину, которая переходила пешеходный переход с ребенком. Все произошло на пересечении Среднего проспекта с Тучковым переулком.

По предварительной информации, все случилось утром, 16 января, около 08:35. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем автомобиля марки Volkswagen Passat находился 29-летний мужчина. В аварии пострадала женщина 1985 года рождения. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.
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