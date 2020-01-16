Врач перечислил продукты, помогающие при похмелье

В перечне оказались как традиционные варианты, так и неожиданные.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты стоит употребить, чтобы не мучало похмелье. В первую очередь можно съесть соленые огурцы и выпить огуречный рассол – «целительными» свойствами обладает натрий, недостаток которого наблюдается после алкоголя.

Также эксперт советуют есть яйца, куриное мясо или вообще куриный бульон с лапшой. Для восполнения дефицита калия и натрия нужно употреблять бананы и пить кокосовую воду. Помогает также жирная рыба – например, лосось. Хорошими помощниками будут и мед, женьшень, зеленый чай, голубика, томатный сок и красное мясо, сообщают Невские новости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нарколог рассказал о смертельно опасном способе «лечения» похмелья.