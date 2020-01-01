Нарколог рассказал о смертельно опасном способе «лечения» похмелья

Нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. Фото: Pixabay

Нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. Фото: Pixabay

Попытки «вылечить» похмелье, снова употребляя спиртные напитки, смертельно опасны для организма. Такое заявление сделал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Доктор медицинских наук отметил, что нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. А также напомнил, что такие напитки перерабатываются в организме от трех дней до трех недель.

Брюн рассказал, сообщает RT, что похмелье представляет из себя остаточную алкоголизацию. Привести в порядок свой организм он советует кефиром, крепким бульоном или же капустным рассолом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какие алкогольные напитки являются самыми опасными. Небольшой список представили ученые.