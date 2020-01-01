Британские ученые рассказали о самых опасных алкогольных напитках

Ученые из Брайтонского университета в Великобритании представили небольшой список алкогольных напитков, которые вызывают наиболее мучительное похмелье по утрам.

Как сообщает издание Daily Mail, наиболее опасными алкогольными напитками стали херес и портвейн. Научные сотрудники пояснили, что крепленое вино очень быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, из-за чего человек быстро пьянеет. Ученые советуют воздержаться от такого вида алкоголя на праздничном застолье.

Кроме того, специалисты рассказали о побочном эффекте виски, который также приводит к быстрому опьянению. Рекомендуется с аккуратностью употреблять и игристые вина. Исследователи посоветовали заменить эти напитки на чистую водку, которая вызовет более легкое похмелье.

По словам ученых, единственным способом избежать похмелья является полный отказ от алкоголя.

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