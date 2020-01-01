Британские ученые рассказали о самых опасных алкогольных напитках

Британские ученые рассказали о самых опасных алкогольных напитках
Алкогольные напитки вредят вашему здоровью. Фото: pixabay

Ученые из Брайтонского университета в Великобритании представили небольшой список алкогольных напитков, которые вызывают наиболее мучительное похмелье по утрам.

Как сообщает издание Daily Mail, наиболее опасными алкогольными напитками стали херес и портвейн. Научные сотрудники пояснили, что крепленое вино очень быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, из-за чего человек быстро пьянеет. Ученые советуют воздержаться от такого вида алкоголя на праздничном застолье.

Кроме того, специалисты рассказали о побочном эффекте виски, который также приводит к быстрому опьянению. Рекомендуется с аккуратностью употреблять и игристые вина. Исследователи посоветовали заменить эти напитки на чистую водку, которая вызовет более легкое похмелье.

По словам ученых, единственным способом избежать похмелья является полный отказ от алкоголя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аллергологи рассказали, как выживать в одной квартире с новогодней елкой.

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