Петербуржцы возмущены счетами за отопления во время теплой зимы

Они отмечают, что платят столько, как будто за окном минус 25 градусов, а не плюс четыре.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем сообщает «Мойка78». Текущая зима выдалась одной из самых теплых за последние годы – за окном плюсовая температура, растут грибы и цветы, а в лесах просыпаются медведи. Тем не менее, за отопление приходится платить довольно много, и петербуржцы не понимают, почему так. Свое недовольство они высказали, составив петицию на Change.org. Горожане просят власти Петербурга разобраться с ситуацией и пересмотреть цены на услугу.

«Просим разобраться в цифрах за отопление, чтобы оно соответствовало погоде! И было на контроле у граждан!! Не было перетопов!! Просим сделать перерасчет»,

— говорится в обращении.

Некоторые пользователи отмечают, что не намерены платить «космические» суммы за нежилые площади чердаков и подвалов. Также петербуржцам не ясно, почему в два раза увеличилась плата за капитальный ремонт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рост тарифов ЖКХ в России ожидается в июле 2020 года.