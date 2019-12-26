Рост тарифов ЖКХ в России ожидается в июле 2020 года

Рост тарифов ЖКХ в России ожидается в июле 2020 года
Тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге вырастут на 3,8%. Фото: pixabay

В России в новом году ожидается очередной рост тарифов ЖКХ. Согласно распоряжению российского правительства, это произойдет в середине лета 2020 года.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС, с 1 июля следующего года оплата за коммунальные услуги, в зависимости от региона, в среднем увеличится на 3,6-4,9%. Самый высокий рост цен произойдет в Республике Чечня — 6,5%. Наиболее низкий индекс предусмотрен для Ненецкого автономного округа — 2,4%. Коммунальные услуги в столице подорожают на 5%, а в Петербурге — на 3,8%.

Напомним, что в этом году индексация проводилась в январе и также в июле.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что коммунальные платежи в Петербурге увеличатся: сильнее всего подорожает электричество.

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