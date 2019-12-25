Коммунальные платежи в Петербурге увеличатся: сильнее всего подорожает электричество

В общей сложности горожане будут платить на 65 рублей больше.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем сообщает председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин. С 1 июля 2020 года коммунальные платежи увеличатся на 65 рублей. Сильнее всего цена подскочит на электричество — на 4,9%. Чуть меньше вырастет стоимость на горячую и холодную, отопление и газ. В ведомстве подчеркнули, что это – исторически минимальный тем роста с 2011 года.

Коптин напомнил, что петербуржцы могут получить компенсацию в размере до 14%. Для этого нужно обратиться в Городской центр жилищных субсидий.

Помимо прочего петербуржцы придется переплатить за содержание жилых помещений, за использование лифтов, а вот цена за вывоз мусора остается прежней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коллекторы полностью потеряют доступ к долгам россиян за ЖКХ.