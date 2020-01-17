У берега Волхова снесли 144 незаконных гаража

У берега Волхова снесли 144 незаконных гаража
На береговой полосе в Волхове обнаружили 144 незаконно построенных гаража. Фото: пресс-служба Ленинградской области

Межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства при строительстве сооружений в береговой полосе на территории Волхова.

Во время проверки были обнаружены нарушения, сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Как сообщили в ведомстве, на береговой полосе в Волхове обнаружили 144 незаконно построенных гаража, которые были возведены на местах, не состоящих на кадастровом учете, а значит считаются самовольно возведенными постройками. Поэтому было принято решения снести эти гаражи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге 13 января сносят 13 гаражей на Коломяжском проспекте. Они незаконно занимали участок площадью 192 кв. метра. Гаражные боксы были размешены близ дома 27, литера А. Обнаружить их удалось в декабре 2019 года во время обследования участка. Выяснилось, что гаражи установили без договорных отношений с городом.

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