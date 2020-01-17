В Петербурге после вмешательства прокуратуры на оживленном перекрестке появился пешеходный переход

В Петербурге после вмешательства прокуратуры на оживленном перекрестке появился пешеходный переход
На перекрестке с одной из основных магистралей района появился пешеходный переход.Фото: Pixabay

Прокуратура проверила в Адмиралтейском районе соблюдение закона о безопасности дорожного движения.

В ведомстве сообщили, что на перекрестке с одной из основных магистралей района отсутствовали условия для безопасного перехода пешеходов через дорогу.

В итоге после проверки прокуратуры СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» на перекрестке Дерптского переулка и набережной реки Фонтанки обустроило пешеходный переход.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга водитель на BMW сбил женщину 1979 года рождения. По предварительным данным, в момент аварии женщина переходила дорогу. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода.

адмиралтейский район переход прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Яхтенной нашли труп мужчины с расстегнутыми штанами
После дорожного конфликта на Благовещенском мосту автолюбитель попал в больницу
В Пулково задержали пьяного авиадебошира
У бизнес-леди угнали джип за 2,5 млн на Маршала Тухачевского
Инкассатора ударили по голове на парковке «Максидома», но денег ...
В Петербурге после вмешательства прокуратуры на оживленном перекрестке ...
Поезда петербургского метро украсили плакатами ко Дню полного снятия ...
Неизвестный из Турции домогался до 9-летней девочки по WhatsApp