Акции биржи и машины банка экс-сенатора Бажанова выставят на аукцион

На торги выставят имущество обанкротившегося Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП) бывшего сенатора Сергея Бажанов. С молотка пустят автопарк, акции биржи и тоннелепроходческий комплекс.

Продать имущество банка решено для расчета с кредиторами. Первые торги состоятся 2 марта, пишет АБН.

Всего будет представлено 17 лотов. На торги выставят автопарк из пяти машин Mercedes-Benz, Bentley Arnage RL, Cadillac Escalade и Toyota Land Cruiser 100 и почти 11% акций АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Помимо этого, продаже подлежит тоннелепроходческий комплекс Lovat RME 163SE.

МБСП лишился лицензии в октябре 2018 года. Причиной этого стало неисполнение федеральных законов. На момент отзыва лицензии обязательства банка, по данным временной администрации, составляли 23,8 млрд рублей.

Осенью 2019 года экс-сенатор от Ульяновской области Сергей Бажанов, которому принадлежали 99,23% акций МБСП, признан банкротом.