В Петербурге станет в 5 раз больше электробусов

В Петербурге станет в 5 раз больше электробусов
Полная замена автобусов на электробусы будет стоить городу 32 млрд рублей. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день на улицах Петербурга работают десять электробусов. В течение ближайших трех лет их количество увеличится до пятидесяти.

Как сообщают в пресс-службе «РЖД», ссылаясь на СПб ГУП «Пассажиравтотранс», число электробусов в Петербурге к 2023 году вырастет в пять раз. Отметим, что первые модели электробусов в Северной столице запустили в марте прошлого года.

Тогда город закупил 10 единиц транспорта и зарядные станции у компании Volgabus. В общей сложности, покупка обошлась бюджету Петербурга в 214 миллионов рублей. Электробусы запустили по маршруту №128, курсирующему между Петроградской стороной и Васильевским островом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение этой зимы дорожные службы потратили лишь 5 тысяч тонн соли из заготовленных заранее ста тысяч. Однако ситуация должна измениться в конце января, обещают в комитете по благоустройству Петербурга.

общественный транспорт санкт-петербург электробус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Купчино супруги систематически избивали 6-летнюю дочь
В МИД заявили, что «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря ...
Школа в Красносельском районе заплатит ученице 40 тысяч за избиение
За две недели нового года под колесами в авто в Петербурге погибли 9 человек
В Колпино пьяный мужчина стал громить припаркованный Mercedes-Benz
Лавров о трагедии с самолетом в Иране: «Это человеческая ошибка»
В Петербурге станет в 5 раз больше электробусов
Отчаянная пенсионерка из Всеволожска выжила после удара поездом