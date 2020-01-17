В Петербурге станет в 5 раз больше электробусов

На сегодняшний день на улицах Петербурга работают десять электробусов. В течение ближайших трех лет их количество увеличится до пятидесяти.

Как сообщают в пресс-службе «РЖД», ссылаясь на СПб ГУП «Пассажиравтотранс», число электробусов в Петербурге к 2023 году вырастет в пять раз. Отметим, что первые модели электробусов в Северной столице запустили в марте прошлого года.

Тогда город закупил 10 единиц транспорта и зарядные станции у компании Volgabus. В общей сложности, покупка обошлась бюджету Петербурга в 214 миллионов рублей. Электробусы запустили по маршруту №128, курсирующему между Петроградской стороной и Васильевским островом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение этой зимы дорожные службы потратили лишь 5 тысяч тонн соли из заготовленных заранее ста тысяч. Однако ситуация должна измениться в конце января, обещают в комитете по благоустройству Петербурга.