На бесснежные дороги Петербурга высыпали всего 5 тысяч тонн соли

На уборку дорожных покрытий в течение полутора месяцев бесснежной зимы в Северной столицы потратили пять тысяч тонн соли.

Из приготовленных и закупленных заранее ста тысяч тонн соли к середине января потратили лишь пять тысяч. Об этом рассказала пресс-служба городского Комитета по благоустройству в четверг, 16 января. Несколько раз, в редкие снежные дни, ею все же пришлось воспользоваться.

Учитывая, что температура воздуха в Петербурге часто меняется и на дорогах возникает риск гололедицы, приходится прибегать к помощи соли, объяснили в комитете. При этом в ведомстве отмечают, что совсем скоро дорожные службы заработают в полную силу: в конце января в город на Неве придет настоящая зима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, куда делся снег в городе.