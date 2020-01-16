Беглов объяснил, почему в Петербурге нет снега

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, почему этой зимой Северная столица осталась совсем без снега.
В четверг, 16 января, в Петербурге прошло заседание Координационного совета по развитию местного самоуправления. В ходе совещания градоначальник, резюмируя итоги новогодних каникул, пошутил о причинах отсутствия снега в Петербурге, пишет «Фонтанка».
Беглов, отвечая на комментарий об отсутствии праздничного настроения из-за бесснежных улиц, пошутил, что снег в этом году он отдал другим регионам, «самовывозом». Губернатор также пообещал, что постарается «зарезервировать» немного снега для нуждающихся в «зимнем настроении».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о комментарии Александра Беглова после послания Владимира Путина к Федеральному собранию. Своими впечатлениями градоначальник Северной столицы поделился во «Вконтакте».