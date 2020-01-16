Беглов поделился впечатлениями от послания Путина Федеральному собранию

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал вчерашнее послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. Свое мнение он выразил на своей странице «ВКонтакте».

Беглов отозвался об обращении Путина как о «самом емком» за последние годы, а также отметил, что от него, как и от руководителей других регионов, ждут эффективных решений.

На сегодняшний день, по словам градоначальника, каждая пятая петербургская семья получает поддержку от властей. Он отметил, что по программе поддержке материнства матери получают выплаты на второго и каждого последующего ребенка.

Губернатор рассказал, что опыт работы петербургской Службы социальных участков перенимают другие российские регионы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин начал обращение к Федеральному собранию с посланием.