Путин начал обращение к Федеральному собранию с посланием

Президент России Владимир Путин 15 января выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Мероприятие проходит в выставочном зале «Манеж»

Президент начал обращение в 12:05. Как подчеркнул Путин, в этом году послание к федеральному собранию впервые прозвучит в начале года. В прошлом году мероприятие прошло в конце февраля.

Начать встречу президент решил с обсуждения демографии. Точные темы выступления Путина заранее не разглашаются. Однако, как рассказал президент ранее, речь, в том числе, пойдет о повышении доходов и преодолении бедности.

По итогам послания будет подготовлен список поручения. План его реализации в этот же день обсудит Совет Госдумы, позже будет сформирована рабочая группа.

На церемонию приглашены депутаты, члены правительства, председатель и заместители председателя Конституционного суда, глава Верховного суда, Генпрокурор, руководитель Следственного комитета, председатель ЦИК и другие.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за неумышленную утрату препаратов, содержащих наркотические вещества.