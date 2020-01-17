Петербуржец получил 1,5 года колонии поселения за разбитые стекла авто

Петербуржец получил 1,5 года колонии поселения за разбитые стекла авто
Ранее не привлекавшийся к суду петербуржец проведет полтора года в колонии-поселении. Фото: pixabay.com

Жители Красносельского района Санкт-Петербурга признан виновным в хулиганстве. Мужчина вместе со своим подельником разбил 4 припаркованных машины, причин владельцам ущерб более чем на 150 тыс. рублей.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Обвиняемый, Геннадий Черных, вместе с соучастником, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, находились на проспекте Героев. Из хулиганских побуждений злоумышленники стали бить машины, припаркованные рядом.

В общей сложности преступники повредили четыре автомобиля на сумму 154 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе городской прокуратуры. Черных признал свою вину, и суд назначил ему 1,5 года в колонии-поселении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино нетрезвый петербуржец разбил стекло в заднем окне дорогостоящего Merсedes-Benz.

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