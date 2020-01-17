В Колпино пьяный мужчина стал громить припаркованный Mercedes-Benz

В Колпино пьяный мужчина стал громить припаркованный Mercedes-Benz
Сумма Ущерба устанавливается. Фото: Pixabay

В Колпинском районе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил припаркованную иномарку.

Нетрезвый мужчина из хулиганских побуждений запрыгнул на автомобиль Mercedes-Benz, припаркованный около дома №42 на Пролетарской улице в городе Колпино, и ногой разбил заднее стекло машины, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Владелец иномарки, услышав звук работающей сигнализации и увидев хулигана, сразу же обратился в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя.

Сумма ущерба устанавливается.

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Mercedes-Benz погром происшествие
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