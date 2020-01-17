В Кронштадте иномарка сбила 19-летнего юношу и 6-летнего мальчика

Камера видеонаблюдения на одном из перекрестков в Кронштадте запечатлела, как водитель на Mazda 6 сбил парня и маленького мальчика, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел вечером в четверг, 16 января, на улице Зосимова в Кронштадте. За рулем иномарки находился 36-летний мужчина. На кадрах видео заметно, что на одежде пешеходов присутствовали светоотражающие элементы, а перекресток освещался.

Однако водитель наехал на 19-летнего молодого человека и шестилетнего мальчика, даже не сбавив скорости. Об этом сообщают в группе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Тем не менее, в комментариях автомобилисты допускают такую ситуацию из-за стоек ограждения, которые загораживают обзор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26-летний водитель в Петербурге наехал на 17-летнего подростка и сбежал, бросив отцовскую машину.