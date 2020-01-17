В Петербурге молодой человек сбил подростка на отцовском Renault и сбежал

В Петербурге молодой человек сбил подростка на отцовском Renault и сбежал
Возбуждено административное дело. Фото: vk.com/dorinspb

Полицейские Северной столицы более трех часов разыскивали нерадивого водителя Renault Logan, который сбил 17-летнего юношу и сбежал, бросив авто.

Инцидент произошел в четверг, 16 января, около пяти часов вечера на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе Санкт-Петербурга. Находившийся за рулем «Рено» 26-летний молодой человек совершил наезд на семнадцатилетнего подростка, сообщает группа «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

Сбежавшего водителя сотрудники ГИБДД искали 3,5 часа. Выяснилось, что петербуржец управлял автомобилем своего отца, а сбежал, потому что счел, что «так будет правильнее». Пострадавшего мальчика госпитализировали, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение первых двух недель нового года в Петербурге под колесами машин погибли 9 пешеходов, еще 75 человек получили травмы.

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