За две недели нового года под колесами в авто в Петербурге погибли 9 человек

Пострадали в ДТП в Петербурге и области за этот же период 104 пешехода, на 22 человека больше, чем в 2019-м. Фото: Baltphoto

Пострадали в ДТП в Петербурге и области за этот же период 104 пешехода, на 22 человека больше, чем в 2019-м. Фото: Baltphoto

В течение 15 дней 2020 года аварии с участием пешеходов унесли жизни девяти человек. При этом в прошлом году за аналогичный период в Северной столице погиб только один пешеход.

Печальная статистика наблюдается и в Ленинградской области. За первые две недели нового года на дорогах региона также погибли девять пешеходов. В 2019-м году умерших было в два раза меньше, 4 человека. Таким образом, суммарно в Петербурге и области в ДТП скончались 18 пешеходов за 15 дней. О неутешительных показателях рассказывает сообщество «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте».

Авторы поста сетуют на невнимательность как самих пешеходов, пренебрегающих яркой одеждой и световозвращателями, так и водителей, не следящих за знаками, а порой и вовсе за дорогой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске 80-летняя женщина попала под поезд. К счастью, пенсионерка осталась жива.