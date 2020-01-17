Отчаянная пенсионерка из Всеволожска выжила после удара поездом

В Ленинградской области поезд сбил 80-летнюю жительницу Всеволожска. Пенсионерка пыталась перейти пути на станции Мельничный ручей, но не успела.

Женщина была травмирована вечером 16 января. Полиция установила, что она намеревалась перейти пути перед поездом «Ладожское Озеро — Санкт-Петербург», но не рассчитала время.

Поезд тронулся, откинув женщину по касательной в сторону. Пенсионерка получила ушиб мягких тканей.

«Жизни и здоровью отчаянной бабушки ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перегоне Бернградовка-Всеволожск под поезд попал мужчина в капюшоне. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Мужчина скончался.