Мужчину насмерть сбил поезд на перегоне Бернградовка-Всеволожск

Мужчину насмерть сбил поезд на перегоне Бернградовка-Всеволожск
Авария произошла на перегоне Бернградовка-Всеволожск. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

Электропоезд «Санкт-Петербург — Петрокрепость» совершил наезд на неизвестного мужчину. От полученных травм он скончался.

Авария произошла вечером 12 января. Сообщение о травмировании поступило в дежурную часть транспортной полиции примерно в 23:05. На месте правоохранители обнаружили тело мужчины.

Известно, что в момент наезда он находился в капюшоне. Личность погибшего и обстоятельства аварии пока не установлены.

«Выяснено, что локомотив поезда прошёл далеко вперёд, машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение», — уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Однако избежать столкновения не удалось, мужчина скончался. Проводится проверка. Причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на железнодорожной станции Лахта под поезд попал мужчина. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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