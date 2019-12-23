На ж/д станции Лахта молодой человек попал под поезд

Трагическое происшествие случилось около семи утра. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Трагическое происшествие случилось около семи утра. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции Лахта мужчину насмерть сбил электропоезд.

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, в 7:22 утра, сообщают gazeta.spb.ru в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. 26-летний уроженец Архангельской области попал под поезд. На место происшествия незамедлительно отправились опергруппа и медики скорой помощи, однако полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительной информации, машинист поезда «Белоостров — Санкт-Петербург» применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Октябрьской набережной бетономешалка упала в Неву. Водитель погиб, большегруз удалось достать из воды.