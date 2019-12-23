Упавшую бетономешалку достали из Невы. Водителя пока так и не нашли

Упавшую бетономешалку достали из Невы. Водителя пока так и не нашли
Бетономешалка в Неве. Фото: «Мойка78″/ Валентин Егоршин

Спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который утром после ДТП упал в реку.

Поиски водителя продолжаются. В кабине машины нашли документы на имя мужчины 1990 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

ДТП произошло в 04:15 на Октябрьской набережной у дома 16. Водитель бетоновоза врезался в здание с последующим столкновением с Volkswagen Polo и съездом в реку Нева. Грузовик с бетоном поплыл по течению в район Большеохтинского моста.

Судьба водителя остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось о том, что в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.

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