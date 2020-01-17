Автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения движения

В связи с ремонтными работами в Красносельском, Выборгском, Калининском и Центральном районах Северной столицы будет ограничено движение транспорта.
Некоторые изменения вступают в силу уже с 18 января. Так, с завтрашнего дня до 1 марта по выходным будет запрещен проезд по набережной Матисова канала на участке от улицы Адмирала Трибуца до улицы Катерников. Запрет также будет действовать 18 и 19, 25 и 26 апреля, сообщают в ГАТИ.
С 18 по 27 января ограничат движение по Северному проспекту от улицы Есенина до проспекта Художников из-за прокладки инженерных сетей. Для проезда автомобилей будет полностью закрыт участок Ключевой улице от Замшиной улицы до Пискарёвского проспекта с 20 по 26 января, а до 1 июня — ограничен.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца января в Петербурге ограничат движение по Планерной и Промышленной улицам.