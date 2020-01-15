До конца января в Петербурге ограничит движение транспорта

До конца января в Петербурге ограничит движение транспорта
Изменения будут действовать до конца месяца. Фото: Baltphoto

В частности, ограничение движение по Планерной улице связано со строительством новой развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Уже с завтрашнего дня, с 16 января, в Северной столице, в связи со строительными работами, до конца месяца будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, с 16 по 20 января полностью закроют проезд по Промышленной улице на участке от Турбинной улицы до проспекта Стачек. По Планерной, в районе Шуваловского проспекта, транспорт будет ходить с ограничением до 29 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 14 января в Петроградском районе Петербурга вступают в силу изменения в движении транспорта по Кронверкской улице, Кронверкскому проспекту и на перекрестке Сытнинской и Ленина.

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