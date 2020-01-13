На Петроградке ограничат движение авто

С 14 по 30 января будет запрещен проезд машин по Кронверкской улице от Кронверкского проспекта к улице Воскова и на перекрёстке улиц Ленина и Сытнинской. из-за работ по прокладке электрокабеля.

В Петроградском районе Петербурга со вторника, 14 января, вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта.

ПАО «Ленэнерго» будет проводить работы по прокладке электрокабеля. В связи с этим автомобилистам и транспорту запретят проезд по . Также закроют движение на перекрёстке улиц Ленина и Сытнинской.

Объехать перекрытые улицы будет можно по Пушкарскому переулку, улицам Кронверкская, Кропоткина, Воскова, Сытнинская, Саблинская, Большая Пушкарская и Кронверкскому проспекту.

Также по набережной канала Грибоедова будет нельзя проехать по нечетной стороне с 14 по 12 апреля, движение ограничат от гороховой улицы до переулка Гривцова. По четной стороне машины не смогут проехать от переулка Гривцова до Спасского переулка.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков.