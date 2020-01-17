Путин посетит Петербурге в день прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Северной столице в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года.

Российский лидер посетит Петербург в субботу, 18 января. Глава государства поучаствует в возложении цветов к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области, а также посетит мемориальное Пискаревское кладбище, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Владимиру Путину представят выставку, созданную творческой мастерской «Невский баталист», под названием «Память говорит. Дорога через войну». Помимо этого, президент будет присутствовать на встрече с ветеранами ВОВ, которую организует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.