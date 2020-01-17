Тарасов дарит Костенко те же подарки, что и Бузовой

Футболиста подловили на отсутствии фантазии. Тем не менее, нынешняя супруга Тарасова очень счастлива.

Подписчики Анастасии Костенко давно заметили, что Дмитрий Тарасов ей дарит то же самое, что и певице Ольге Бузовой. Так, девушке достался тот же автомобиль, что и бывшей супруге — белый Mercedes-AMG GLE 63 Coupe за восемь миллионов рублей.

Также Костенко получила в подарок сумку от известного бренда – фанаты обратили внимание, что она была так же упакована, как и сумка Бузовой. На один из праздников супруга Тарасова получила тысячу роз и шары – у телеведущей тоже есть фотография среди огромного количества цветов. Более очевидным кажется сходство букета алых роз на длинных ножках – как раз в рост Бузовой и Костенко.

Напоследок подписчики вспомнили о том, что Тарасов обеим своим женщинам пел песни. Правда, для Бузовой он сочинил текст сам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Бузовой считает, что дочь и Манукян развлекаются. Ирина Александровна скептически настроена по отношению к блогеру.