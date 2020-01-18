S&P рассказали о кредитном рейтинге России

S&#038;P рассказали о кредитном рейтинге России
Об этом сообщили в агенстве,Фото: pixabay.com

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг России.

В агенстве сообщили, что в ближайшие 2 года рейтинг могут снизить из-за геополитических событий, которые приведут к ужесточению санкций против России. Эти санкции коснутся энергетических компаний, значимых банков или вторичного рынка суверенных долговых обязательств.

Также в агенстве рассказали, что в экономике страны не произойдут сильные негативные события из-за риска ужесточения санкций.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Государственную думу внесен законопроект, по которому россиянам с детьми упростят переход на ипотеку с более выгодными условиями.
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