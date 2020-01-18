S&P рассказали о кредитном рейтинге России

Об этом сообщили в агенстве,Фото: pixabay.com

Об этом сообщили в агенстве,Фото: pixabay.com

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг России.

В агенстве сообщили, что в ближайшие 2 года рейтинг могут снизить из-за геополитических событий, которые приведут к ужесточению санкций против России. Эти санкции коснутся энергетических компаний, значимых банков или вторичного рынка суверенных долговых обязательств.