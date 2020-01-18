Семь незаконных автостоянок снесли в Петербурге

Семь незаконных автостоянок снесли в Петербурге
Фото с места проведения работ.Фото: gov.spb.ru

Семь незаконных стоянок автомобилей в Петербурге были демонтированы на данной неделе.

Автостоянку в 5 тысяч квадратных метров и в 4 тысячи квадратных метра снесли у дома № 27 на улице Ворошилова и рядом с домом № 26/1 на проспекте Культуры. Демонтажные работы также были проведены на автостоянке площадью 3,6 тысячи квадратных метров недалеко от дома № 37/2 на Оборонной улице.

Самую крупную незаконную стоянку обнаружили на Долгоозёрной улице, 1 «А». Она заняла территорию в 9,5 «квадратов». Сотрудники ведомства также обнаружили стоянки у дома № 18/2 на Лабораторном проспекте, у дома № 60 «А» на Объездном шоссе и на улице Кржижановского у дома № 4 «Б» на проспекте Солидарности. Их площадь составляла 3, 16,4 и 5 тысяч квадратных метров.

Владельцев всех объектов уведомляли о необходимости добровольно освободить земельные участки, но этого не произошло. Также землепользователи будут привлечены к административной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Санкт-Петербурга сообщили, что некоторые магазины города остались без хлеба.

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