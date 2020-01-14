Петербуржцы пожаловались на нехватку хлеба в магазинах

Сообщениями они поделились в Сети. Фото:Pixabay

Сообщениями они поделились в Сети. Фото:Pixabay

Жители Санкт-Петербурга в сервисе «Мой район» делятся информацией о том, что некоторые магазины города остались без хлеба.

«Вчера зашёл за хлебом, а его там нет как вида. Спросил у работника, она мне мутно как-то ответила, что хлеба месяца два не будет», — сообщил пользователь данного сервиса.

О сложившейся ситуации в одном из магазинов крупной торговой сети на Коммендантском проспекте рассказали пользователи приложения.

«С хлебом вообще перебои, особенно вечером не купить», — отметил еще один житель данного района.

Некоторые пользователи связывают дефицит хлеба с изменениями в правилах торговли, сообщает Abnews.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург вошел в рейтинг самых популярных портовых городов России. Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге.