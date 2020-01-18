В Шушарах неизвестный ограбил квартиру на 140 тысяч

В поселке Шушары Ленинградской области злоумышленник ограбил квартиру. Ущерб составил 140 тысяч рублей.

О произошедшем стало известно после обращения потрепавшей в полицию вечером, 17 января. Женщина сообщила, что путем подбора ключей от входной двери злоумышленник проник в ее квартиру по Новгородскому проспекту.

Из квартиры пропали два золотых кольца, ноутбук, 100 тысяч рублей. Полиция Пушкинского района занимается поиском вора.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.