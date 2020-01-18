Вор украл из сейфа 3000 евро и 2000 долларов в Московском районе

В Санкт-Петербурге на улице Цветочной злоумышленник ограбил помещение, находящееся на территории коммерческой организации.

О произошедшем стало известно после обращения в полицию. Правоохранителям сообщили, что вор попал в помещение через бетонный забор, а затем поднялся по водосточной трубе на 3 этаж.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Неизвестный вскрыл сейф и украл 3000 евро и 2000 долларов США.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники наркоконтроля МВД вместе с полицейскими петербургского Главка накрыли группировку, которая занималась распространением наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов одновременно провели 17 обысков. Было задержано семь человек, среди которых предполагаемый организатор и системный администратор.