У Петропавловской крепости готовятся к крещению

На пляже Петропавловской крепости готовятся к открытию главной купели на крещенские купания к 19 января. Несколько дней уже идут работы по обустройству места для купания.

В администрации Петроградского района рассказали, что работы по обустройству места для купания идут несколько дней. Завтра у пляжа Петропавловской крепости появятся деревянный причал и мостки.

Купания будут проходит в ночь на 19 января. Для этого в Петербурге оборудуют 27 мест.

Экстренные службы заранее обратились к желающим окунуться в Крещение с просьбой купаться только в организованных местах, не пить алкогольные напитки перед купанием и покушать перед окунанием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к Крещению в Северной столице похолодает. По прогнозам синоптиков, в городе будет «правильная» зима с морозом и снегом. Так, с 16 января в Петербурге столбик термометра начнет стремительно опускаться ниже 0. К 19 января отметка покажет до – 5…-8 градусов, в этот же день обещают снег.