Путин посетил трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну»

Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Петербург посетил «Севкабель Порт» и осмотрел трехмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну».

Панорама была создана творческой мастерской «Невский баталист». Выставка является трехмерной символической дорогой, которая начинается в белорусской деревне 1941 года и заканчивается в Берлине.

Владимир Путин сегодня принимает участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года. Президент России возложил цветы к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. До этого российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленобласти. Также президент будет присутствовать на встрече с ветеранами ВОВ, которую организует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину стать российским премьер-министром. Глава Федеральной налоговой службы, работающий на этом посту в течение десяти лет, принял предложение.