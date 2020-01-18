Ксения Пунтус рассказала, что ее навещает внук Никиты Михалкова

Модель спустя время удалила совместный снимок.

Об этом стало известно 18 января. Модель Ксения Пунтус опубликовала фотографию с друзьями в Telegram-канале. На ней в том числе запечатлен внук Никиты Михалкова Андрей Баков. Считается, что они с Пунтус встречаются. В посте девушка написала, что друзья пришли посмотреть с ней фильм. На больничной койке сидит плюшевый медвежонок и лежит красивый букет, а вокруг – множество шариков. Судя по всему, модель идет на поправку.

Позднее по непонятной причине Пунтус убрала изображение. Напоминаем, что девушка несколько дней назад выпала из окна и получила травмы. Она назвала инцидент случайностью и уверяет, что немного выпила перед падением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что модель Ксения Пунтус объяснила свое падение из окна. Она написала, что выпала из окна из-за нелепой случайности, поэтому все слухи – не более, чем домыслы.