В Петербурге запустили съемки сериала о жизни отеля

В Северной столице стартовали съемки сериала о жизни гостиницы, основанные на книгах «Записки отельера» Юниса Теймурханлы.

Об этом автор романов рассказал на своей официальной странице в Facebook. Теймурханлы поделился с читателями, что сериал должен получиться увлекательным и остроумным, а также с использованием множества необычных киноприемов.

Главную роль в новом отечественном кинопроекте исполнит Илья Коробков, звезда сериала «Молодежка», повествующего об истории молодежной хоккейной команды. Отметим, что премьера проекта об отеле намечена уже на весну 2020 года. Сериал покажут на одной из онлайн-платформ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что на петербургской киностудии «Ленфильм» стартовали съемки документальной драмы о событиях на реке Халхин-Гол. Генеральным продюсером проекта стал экс-глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин.