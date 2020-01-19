Автомобилисты жалуются на пробку на КАД из-за пробега

Владельцы автомобилей в течение нескольких часов стояли в пробке на Кольцевой автодороге (КАД). Трассу перекрыли из-за пробега «Пулково — Пушкин».

Неподвижная пробка собралась перед съездом на Стрельну. О крупном заторе на перекрытом КАД в воскресенье, 19 января, рассказали возмущенные автомобилисты в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Причиной тому является ежегодный забег, проводимый в честь дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об ограничении движения, связанном с мероприятием, петербуржцев предупреждал Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Отметим, что начальная и конечная точка спортивного маршрута по Пушкинскому району находится у мемориала «Ополченцы», на 6-м километре Петербургского шоссе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в забеге приняли участие более трех тысяч человек из разных городов и стран.