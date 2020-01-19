В Пушкине начался забег, посвященный Дню прорыва блокады

Перед забегом у спортсменов есть возможность выпить горячий чай, приготовленный на полевой кухне. Фото: pixabay.com

Перед забегом у спортсменов есть возможность выпить горячий чай, приготовленный на полевой кухне. Фото: pixabay.com

В честь 77-й годовщины прорыва блокадного кольца, окружавшего Ленинград в течение 872 дней, в Пушкине стартовал забег на длинные и короткие дистанции.

Традиционный, уже 49-й по счету, пробег «Пулково — Пушкин» начался в городе Пушкин в воскресенье, 19 января. В спортивном мероприятии принимают участие как профессиональные спортсмены, так и любители. К участию допускаются жители Петербурга и области, а также гости города всех возрастов.

В этом году в забеге участвуют более 3 тысяч человек из России, Белоруссии, Турции и Казахстана. Каждый участник может выбрать для себя подходящую дистанцию: 2, 5 или 10 километров. При этом самому старшему зарегистрировавшемуся бегуну — 87 лет, а самому юному — всего 7.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин обещал помочь 94-летней жительнице Брянска после обращения к президенту, во время его визита в Петербург, дочери пенсионерки.