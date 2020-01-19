Жительнице Брянска помогут со льготами после встречи её дочери с Путиным в Петербурге

"Это самый счастливый день в жизни!", - рассказала дочь 94-летней пенсионерки. Фото:: pixabay.com

"Это самый счастливый день в жизни!", - рассказала дочь 94-летней пенсионерки. Фото:: pixabay.com

Женщина из Брянской области, приехав погостить в Петербург, обратилась к Владимиру Путину, который прибыл в Северную столице, чтобы отдать дань памятному дню прорыва блокады, с просьбой помочь её 94-летней матери.

По словам туристки, её 94-летняя мама, ветеран труда с большим стажем, жившая в оккупации, не получает никаких льгот, хотя является инвалидом — у пожилой женщины сломана шейка бедра. Жительница Брянска отметила, что пенсионерка получает 18 тысяч рублей, в то время как более молодые люди имеют и 28-тысячную пенсию.

Владимир Путин внял просьбе туристки и обещал помочь, пишет 78.ru. В свою очередь, глава Северной столицы Александр Беглов отдал распоряжение главе Комитета по социальной политике Александру Ржаненкову разобраться в случившемся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области автомобилисты устроили памятную акцию «Гудок прорыва».