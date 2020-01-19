На Ладожском мосту автомобилисты провели акцию «Гудок прорыва»

Акция, в которой приняло участие множество автомобилистов состоялась на Ладожском мосту. В течение десяти минут водители непрерывно сигналили, отдавая дань памяти прорыву блокадного кольца.
Место для проведения мероприятия было выбрано специально: именно на Ладожском мосту в Кировском районе Ленобласти советскими солдатами была окончательно прорвана блокада Ленинграда 18 января 1943 года. О памятной акции сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Участие в патриотическом мероприятии, впервые организованном в Леонбласти, принял и губернатор Александр Дрозденко. В то время как в округе непрерывно раздавалось звучание автомобильных гудков, вдоль моста, с флагами в руках, выстроились волонтеры.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанаты сине-бело-голубых также отметили знаменательную дату акцией на Ладожском мосту.