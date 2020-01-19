На Ладожском мосту автомобилисты провели акцию «Гудок прорыва»

На Ладожском мосту автомобилисты провели акцию &#171;Гудок прорыва&#187;
"Это возможность напомнить каждому, кто, может, не думает о сегодняшнем дне как о дне прорыва блокады Ленинграда, о том, что было такое событие 77 лет назад", - отметил Дрозденко. Фото: Baltphoto

Акция, в которой приняло участие множество автомобилистов состоялась на Ладожском мосту. В течение десяти минут водители непрерывно сигналили, отдавая дань памяти прорыву блокадного кольца.

Место для проведения мероприятия было выбрано специально: именно на Ладожском мосту в Кировском районе Ленобласти советскими солдатами была окончательно прорвана блокада Ленинграда 18 января 1943 года. О памятной акции сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участие в патриотическом мероприятии, впервые организованном в Леонбласти, принял и губернатор Александр Дрозденко. В то время как в округе непрерывно раздавалось звучание автомобильных гудков, вдоль моста, с флагами в руках, выстроились волонтеры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанаты сине-бело-голубых также отметили знаменательную дату акцией на Ладожском мосту.

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На Ладожском мосту автомобилисты провели акцию «Гудок прорыва»
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