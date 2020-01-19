В Ленобласти футбольные фанаты отметили 77-летие прорыва блокады

Больельщики петербургского футбольного клуба организовали акцию памяти в честь дня прорыва блокады на Ладожском мосту.

Об этом в субботу, 18 января, рассказывают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Более двухсот фанатов «Зенита» выстроились на Ладожском мосту в Кировском районе Ленинградской области и засверкали 500 фаерами.

Под торжественное сопровождение по мосту проехал танк. При этом военная машина, а точнее, копия техники времен Великой Отечественной войны, была создана руками петербургского болельщика. Таким образом фанаты «Зенита» присоединились к жителям Ленобласти и города на Неве, отмечающим 18 января день прорыва блокадного кольца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в честь важного для региона и страны исторического события в Петербург прибыл Владимир Путин. Он посетил Музей обороны и блокады Ленинграда.