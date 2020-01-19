Президентский борт Путина вылетел из Петербурга

Самолет российского лидера вылетел из петербургского международного аэропорта Пулково. Президент приезжал в Северную столицу, чтобы отдать дань памяти Дню прорыва блокады.
После рабочего визита в город на Неве Владимир Путин вернулся в столицу. Во время посещения города на Неве глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке и посетил Пискаревское мемориальное кладбище.
Кроме того, президент встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Встреча прошла в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Также Путин осмотрел экспозицию панорамы «Память говорит. Дорога через войну» в «Севкабеле».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер отказался от предложения, выдвинутого на встрече с ветеранами одним из присутствующих, сделать президентство бессрочным.