Президентский борт Путина вылетел из Петербурга

Президент на встрече с ветеранами в Музее обороны и блокады Ленинграда. Фото: kremlin.ru

Президент на встрече с ветеранами в Музее обороны и блокады Ленинграда. Фото: kremlin.ru

Самолет российского лидера вылетел из петербургского международного аэропорта Пулково. Президент приезжал в Северную столицу, чтобы отдать дань памяти Дню прорыва блокады.

После рабочего визита в город на Неве Владимир Путин вернулся в столицу. Во время посещения города на Неве глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке и посетил Пискаревское мемориальное кладбище.

Кроме того, президент встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Встреча прошла в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Также Путин осмотрел экспозицию панорамы «Память говорит. Дорога через войну» в «Севкабеле».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер отказался от предложения, выдвинутого на встрече с ветеранами одним из присутствующих, сделать президентство бессрочным.