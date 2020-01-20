Врачи рассказали об опасности минеральной воды

Врачи рассказали об опасности минеральной воды
Минеральная вода может навредить организму человека. Фото: pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатинa рассказала об опасности от употребления минеральной воды.

Она отметила, что есть три типа минеральной воды, различия которых заключаются в уровне концентрации солей. К ним относятся столовые, лечебные и лечебно-столовые. Помимо этого, есть кислые и щелочные воды, которые отличаются водородным показателем рН, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, столовую воду можно употреблять в больших объемаx — до 2 л в сутки. Лечебную минеральную воду следует пить только по рекомендациям врача. Ее могут прописать при заболеваниях ЖКТ, печени, мочевых путей, а также при подагре. Злоупотребление такой минералкой грозит образованием камней в почках, гиперкальцемией и аритмией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили опасность крабовых палочек для сердца и дыхательных органов.

врачи диетологи минеральная вода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИД Колумбии снова обвинил Мадуро в поддержке повстанцев
В России предложили отменить комиссию за платежи по ЖКХ
Врачи рассказали об опасности минеральной воды
Водитель пытался снять номера с машины после ДТП на Литейном
В Петербурге заметили переезжающий дорогу на «зебре» BMW
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
В лобовом ДТП на «Коле» пострадали два человека
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговиков