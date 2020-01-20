Врачи рассказали об опасности минеральной воды

Врач-диетолог Елена Соломатинa рассказала об опасности от употребления минеральной воды.

Она отметила, что есть три типа минеральной воды, различия которых заключаются в уровне концентрации солей. К ним относятся столовые, лечебные и лечебно-столовые. Помимо этого, есть кислые и щелочные воды, которые отличаются водородным показателем рН, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, столовую воду можно употреблять в больших объемаx — до 2 л в сутки. Лечебную минеральную воду следует пить только по рекомендациям врача. Ее могут прописать при заболеваниях ЖКТ, печени, мочевых путей, а также при подагре. Злоупотребление такой минералкой грозит образованием камней в почках, гиперкальцемией и аритмией.

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