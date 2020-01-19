Ученые обнаружили опасность крабовых палочек для сердца и дыхательных органов

Ученые выявили опасность, которая может возникнуть при тактильном контакте с крабовыми палочками. Болезни сердечно-сосудистой и дыхательной системы могут заработать сотрудники, которые производят недорогой деликатес.

По словам исследователей из Калифорнийского университета в США, чрезмерный контакт с определенными веществами, которые используют при производстве крабовых палочек, несет опасность для здоровью человека. В худших случаях это чревато онкологией.

Как сообщает DEITA.RU, для производства указанного продукта используется рыбный фарш, так называемый «сурими». Суда, которые переправляют большое количество контейнеров с сырьём для заводов используют колоссальные объёмы топлива, которое не отличается высоким качеством, из-за чего человек может заработать страшные болезни.

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