Ученые нашли способ излечения рака за секунду

Весь курс можно провести за один сеанс длительностью менее секунды. Фото: pixabay

Весь курс можно провести за один сеанс длительностью менее секунды. Фото: pixabay

Новый метод лечения рака может войти в медицинскую практику. Речь идет протонной лучевой терапии онкологии, которая поможет мгновенно уничтожить злокачественную опухоль.

По словам ученых из Онкологического центра имени Абрамсона при Пенсильванском университете, чаще всего для такого метода лечения применяется фотонное излучение. Они также отметили, что метод флеш-терапии значительно меньше повреждает здоровые ткани.

Как сообщили «РИА Новости», специалисты провели исследование, в результате которого сравнили оба метода. Так, флеш-терапия примерно на 65% снижает риск побочных эффектов по сравнению со вторым методом.

Согласно данным исследований, у пациентов двух групп были практически одинаковые показатели излучения.

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