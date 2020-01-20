Суд приговорил жителя Петербурга к исправительным работам за неуплату алиментов

Подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за аналогичное преступление. Фото: Baltphoto

Подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за аналогичное преступление. Фото: Baltphoto

Выборгский районный суд из-за неуплаты алиментов приговорил жителя Петербурга к исправительным работам сроком на один год с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подсудимый оказался злостным неплательщиком алиментов. Он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за аналогичное преступление, совершенное в отношении своего несовершеннолетнего ребенка.

В ведомстве отметили, что иск прокурора в защиту интересов несовершеннолетней дочери подсудимого о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов судом удовлетворен в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отец задолжал семье 100 тысяч рублей, а семилетняя девочка как раз собралась в 1-ый класс. С петербуржца взыскали почти 100 тысяч рублей алиментов на содержание двух детей. Деньги пришлись очень кстати: девочка собирается в первый класс.