Петербуржец выплатил детям алименты на 1 сентября

Отец задолжал семье 100 тысяч рублей, а семилетняя девочка как раз собралась в 1-ый класс.

С петербуржца взыскали почти 100 тысяч рублей алиментов на содержание двух детей. Деньги пришлись очень кстати: девочка собирается в первый класс.

Житель Выборгского района Петербурга должен по решению суда выплачивать треть доходов на содержание семилетней дочки и трехлетнего сына, сообщили GazetaSPb в УФССП Петербурга 28 августа. Мужчина накопил долг; приставы пригляделись к средствам на банковских счетах должника, но их оказалось недостаточно.

Петербуржцы вызвали на беседу в Выборгский отдел приставов. Ему объяснили, что неуплата приведет к административной ответственности (в отдельных случаях должников даже сажают под арест на 15 суток). Это возымело действие: 45-летний мужчина тут же закрыл долг. Мать детей поблагодарила приставов, рассказав, что деньги пойдут на подготовку дочери к школе.

Ранее GazetaSPb сообщила, что собрать ребенка в школу стало дороже в 2 раза за 2 года.