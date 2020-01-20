Съезд с ЗСД на Шкиперский проток построят к 2022 году

Весной в Петербурге могут объявить о начале конкурса на строительство развязки с Западным скоростным диаметров в районе Шкиперского протока.

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источник в комитете по инвестициям Петербурга, госэкспертиза одобрила проектную документацию по строительству съезда в сентябре минувшего года.

Проект строительства развязки также включает в себя реконструкцию улично-дорожной сети Шкиперского протока. Его стоимость, по предварительным данным, оценивается в семь миллиардов рублей. Новый участок ЗСД хотят достроить до 2022 года.

Новая магистраль будет строиться с целью обеспечения намывных территорий Васильевского острова транспортной доступностью, а также ради повышения трафика платной магистрали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» планирует построить в Парке 300-летия отель вместо обещанного дендрария.